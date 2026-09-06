Сергей Толчинский: обмен из «Металлурга» означал бы, что я просто сдался

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский высказался о попадании в запас в сезоне-2025/2026 и ответил, думал ли в то время об обмене.

– У Боба Хартли в «Авангарде» очень тяжело приходилось тем, кто не попадал в состав. А как у Разина, если смотришь матч с трибуны?

– В плане тренировочного процесса такого, как у Хартли, нет. У Боба тренировки на льду для неиграющих были очень тяжёлыми, направленными именно на функциональную подготовку. Очень много катания, беговой работы. По объёму получалось примерно столько же, сколько во время матча. А если посмотреть по калориям, возможно, даже больше.

Здесь больше обычных игровых упражнений, которые просто держат в тонусе. В этом плане проще. Но само непопадание в состав в любом случае переносится тяжело. Физически всё можно выдержать, психологически гораздо сложнее это принять.

– Матчи на трибуне в итоге помогли? Или это был скорее психологический ход Разина: показать, что фамилия и прошлые заслуги ничего не гарантируют?

– В этом плане, наверное, да, и я считаю это правильным. Помогли ли мне эти матчи? Думаю, чем-то помогли. Для меня это был определённый звоночек, который заставил пересмотреть какие-то моменты, свою игру, о чём-то подумать. В итоге получилось набрать форму. По своим ощущениям могу сказать, что впервые почувствовал себя спокойно в игре и начал понимать, что именно нужно делать, только после матча с «Адмиралом» 20 октября. То есть на всё ушло примерно полтора месяца.

– До матча с «Адмиралом» хоть