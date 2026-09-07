Андрей Назаров высказался о судействе на старте нового сезона КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров оценил судейство на старте нового сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Регулярный чемпионат КХЛ начался с ярких матчей. Мы видим, что никто не хочет уступать, команды нацелены на победу. Хотя у некоторых клубов, безусловно, заметны проблемы как в плане комплектования, так и по игре. Но делать глобальные выводы после стартовых туров рано, подождём, как будет дальше. Впереди ещё много матчей. Отмечу сильное судейство: нет никаких судейских скандалов, все свистки и решения выносятся по делу. Это не может не радовать. Арбитраж в КХЛ растёт вместе с уровнем самой лиги.

Бросается в глаза, что сильный старт выдали наши топ-клубы. Завели свои движки и, словно огромные и лучшие в мире грузовики, ринулись вперёд, за вожделенной целью. Хочется, чтобы основная группа не отпускала их сильно вперёд. Думаю, что в нынешнем сезоне будет сразу несколько претендентов на Кубок Гагарина. Конкуренция выросла максимально, все хотят быть лучшими. Тем интереснее нам будет следить за хоккеем. Пусть всегда побеждает сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.