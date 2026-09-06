Форвард «Трактора» Сошников: в одно и то же играть не будем. Гордон умный тренер, с опытом

Форвард «Трактора» Никита Сошников ответил, чем его заинтересовала модель игры главного тренера команды Скотта Гордона.

– Привлёк тренировочный процесс, всё быстро и интенсивно, но сейчас первая игра, тяжело что-то сказать. Я думаю, он тоже будет адаптироваться и менять что-то по ходу игр. В одно и то же играть не будем. Это умный тренер, с опытом.

– Готовы ли вы примерить на себя роль центрального форварда?

– Такого разговора не было. Я даже думаю, Гордон не в курсе. У нас хватает центральных нападающих, Миша Григоренко играет в центре, хотя он крайний нападающий изначально. Скажут – сыграю. Если понадобится сыграть в моменте для команды, то вообще без проблем, – приводит слова Сошникова Metaratings.