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Форвард «Трактора» Сошников: в одно и то же играть не будем. Гордон умный тренер, с опытом

Форвард «Трактора» Сошников: в одно и то же играть не будем. Гордон умный тренер, с опытом
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Форвард «Трактора» Никита Сошников ответил, чем его заинтересовала модель игры главного тренера команды Скотта Гордона.

– Привлёк тренировочный процесс, всё быстро и интенсивно, но сейчас первая игра, тяжело что-то сказать. Я думаю, он тоже будет адаптироваться и менять что-то по ходу игр. В одно и то же играть не будем. Это умный тренер, с опытом.

– Готовы ли вы примерить на себя роль центрального форварда?
– Такого разговора не было. Я даже думаю, Гордон не в курсе. У нас хватает центральных нападающих, Миша Григоренко играет в центре, хотя он крайний нападающий изначально. Скажут – сыграю. Если понадобится сыграть в моменте для команды, то вообще без проблем, – приводит слова Сошникова Metaratings.

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