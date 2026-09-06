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«Даже напоминать не надо». Главный тренер «Локо» о влиянии трагедии 7 сентября на игроков

«Даже напоминать не надо». Главный тренер «Локо» о влиянии трагедии 7 сентября на игроков
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Главный тренер «Локо» Олег Таубер высказался о предстоящей годовщине трагедии ярославского «Локомотива».

– Напоминали игрокам о предстоящей годовщине трагедии 7 сентября перед матчем?
– Важная дата. Когда надеваешь майку «Локомотива», понимаешь обязанности и историю. Даже напоминать не надо, – передаёт слова Таубера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

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