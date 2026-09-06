«Авангард» представил проморолик к новому сезону-2026/2027 КХЛ

Пресс-служба «Авангарда» представила проморолик к новому сезону-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги. В представленном видео приняли участие хоккеисты команды на фоне улиц и достопримечательностей Омска.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на странице «Авангарда» в социальной сети «ВКонтакте».

Первый матч сезона «Авангард» проведёт 7 сентября с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт на домашней площадке омского клуба.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.