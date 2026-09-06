«Много сумбура и волнения». Разин — о победе над «Амуром» в первом матче сезона

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в дебютном матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (4:2).

«Первая игра, много сумбура и волнения, как ни странно. Первый период не понравился, да и в принципе содержание игры, можем действовать намного лучше. Но выиграли – и хорошо. Пропустили много контратак, в позиционной обороне очень слабо сыграли, в концовке допустили ненужное удаление в чужой зоне.