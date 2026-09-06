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«Много сумбура и волнения». Разин — о победе над «Амуром» в первом матче сезона

«Много сумбура и волнения». Разин — о победе над «Амуром» в первом матче сезона
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в дебютном матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Тодд (Орехов, Толчинский) – 07:26 (5x4)     2:0 Вовченко (Толчинский, Хабаров) – 10:23 (5x5)     2:1 Рыков (Шварёв, Лукин) – 13:26 (5x5)     3:1 Исхаков (Старков) – 28:58 (5x5)     3:2 Пилипенко – 38:49 (5x5)     4:2 Толчинский (Хабаров) – 42:40 (5x5)    

«Первая игра, много сумбура и волнения, как ни странно. Первый период не понравился, да и в принципе содержание игры, можем действовать намного лучше. Но выиграли – и хорошо. Пропустили много контратак, в позиционной обороне очень слабо сыграли, в концовке допустили ненужное удаление в чужой зоне.