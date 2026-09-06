Вице-президент КХЛ назвал фаворитов нового сезона Молодёжной хоккейной лиги

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов назвал фаворитов стартовавшего сезона Молодёжной хоккейной лиги.

– Кого видите фаворитами нового сезона МХЛ?

– Скажу про «Ирбис». Ребята каждый год здорово играют в регулярке, но в плей-офф чего-то не хватает. Может быть, тренерский штаб найдёт ключи к тому, чтобы в Кубке Харламова выходить на совершенно другой уровень. А так фавориты остаются теми же. В прошлом году «Омские Ястребы» немного не доиграли до стадии, на которой мы привыкли их видеть. «Локо» по первой игре и по составу выглядит явным фаворитом на повторение успеха первой команды и второй подряд Кубок Харламова. Сезон покажет – в начале очень сложно что-то предсказывать, особенно в молодёжном хоккее, – сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.