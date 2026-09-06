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Вице-президент КХЛ: в Ярославле очень сильная школа, их стратегия даёт результат

Вице-президент КХЛ: в Ярославле очень сильная школа, их стратегия даёт результат
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался о ярославской школе хоккея и её воспитанниках.

– Во время церемонии открытия отметили Матвея Коткова, который забросил шайбу в дебютном матче в КХЛ. Ожидали от него такого, когда он стал MVP Кубка Харламова? Насколько повезло молодым игрокам «Локо» попасть под крыло Дмитрия Квартальнова?
– В Ярославле очень сильная школа. Кто бы ни был главным тренером, первая подпитка – молодёжная команда. Те игроки, которые воспитывались здесь, – Каюмов, Берёзкин, Исаев – уже стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. Вертикаль, которая не меняется, «Локомотив» идёт своей дорогой. Их стратегия всем видна, и она даёт результат. Ребята, которые только что дебютировали в КХЛ, нисколько не потерялись и даже выделялись. Гол Коткова тому подтверждение. Уверен, что награда MVP положительно повлияла на него в психологическом плане. Понимаю, каково это, когда хоккеист получает вознаграждение за свои труды. В большинстве случаев он начинает работать ещё лучше, чтобы добиться ещё большего, – сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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