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Вице-президент КХЛ: Нижний Новгород очень долго ждал нового стадиона

Вице-президент КХЛ: Нижний Новгород очень долго ждал нового стадиона
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов поделился ожиданиями от предстоящего дебютного матча на новой арене в Нижнем Новгороде. «Торпедо» откроет новую «VOLGA Арену» матчем с «Ак Барсом» 14 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Какие ожидания от матча на новой арене в Нижнем Новгороде? Были какие-то трудности в организации?
– Профильный департамент ведёт коммуникацию с ареной согласно дорожной карте. Не первый год тестируем арены перед открытием – так было в Омске и Екатеринбурге. Нижний Новгород очень долго ждал нового стадиона – «На