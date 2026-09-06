Вице-президент КХЛ: Нижний Новгород очень долго ждал нового стадиона

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов поделился ожиданиями от предстоящего дебютного матча на новой арене в Нижнем Новгороде. «Торпедо» откроет новую «VOLGA Арену» матчем с «Ак Барсом» 14 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

– Какие ожидания от матча на новой арене в Нижнем Новгороде? Были какие-то трудности в организации?

– Профильный департамент ведёт коммуникацию с ареной согласно дорожной карте. Не первый год тестируем арены перед открытием – так было в Омске и Екатеринбурге. Нижний Новгород очень долго ждал нового стадиона – «На