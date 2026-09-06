Вице-президент КХЛ: Нижний Новгород очень долго ждал нового стадиона
Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов поделился ожиданиями от предстоящего дебютного матча на новой арене в Нижнем Новгороде. «Торпедо» откроет новую «VOLGA Арену» матчем с «Ак Барсом» 14 сентября.
– Какие ожидания от матча на новой арене в Нижнем Новгороде? Были какие-то трудности в организации?
– Профильный департамент ведёт коммуникацию с ареной согласно дорожной карте. Не первый год тестируем арены перед открытием – так было в Омске и Екатеринбурге. Нижний Новгород очень долго ждал нового стадиона – «На