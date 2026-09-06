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Александр Гуськов высказался об отмене нового правила игры ладонью в КХЛ и МХЛ

Александр Гуськов высказался об отмене нового правила игры ладонью в КХЛ и МХЛ
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов заявил, что клубы КХЛ и МХЛ выступили против нового правила задержки шайбы рукой.

– Планируется ли скорректировать правило игры ладонью в МХЛ, как это планируют сделать в КХЛ?
– Правило уже скорректировано для КХЛ и МХЛ. На основании голосования клубов Лига вернулась к ране применявшейся редакции правила задержки шайбы рукой. Хоккеистам разрешается поймать шайбу в воздухе при условии её немедленного выпуска из руки на лёд. Информация об этом была разослана в клубы до начала чемпионата, – сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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