15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА заключил контракт с нападающим Игорем Ларионовым

СКА заключил контракт с нападающим Игорем Ларионовым
Комментарии

СКА заключил односторонний контракт до 31 мая 2027 года с нападающим Игорем Ларионовым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее сын главного тренера СКА Игоря Ларионова не вошёл в заявку на матч с «Ладой» (4:3), форвард был на пробном контракте.

В сезоне-2025/2026 27-летний форвард сыграл за СКА 24 матча и набрал 6 (2+4) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ларионов-младший провёл 151 игру, в которых забросил 22 шайбы и отдал 57 результативных передач с показателем полезности «-1». Из-за проблем со спиной Ларионов не играл с середины декабря. Сообщалось, что хоккеист перенёс операцию в США.

Материалы по теме
Ларионов — о полноценном контракте для сына: думаю, руководство скоро решит вопрос
Комментарии