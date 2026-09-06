СКА заключил контракт с нападающим Игорем Ларионовым

СКА заключил односторонний контракт до 31 мая 2027 года с нападающим Игорем Ларионовым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее сын главного тренера СКА Игоря Ларионова не вошёл в заявку на матч с «Ладой» (4:3), форвард был на пробном контракте.

В сезоне-2025/2026 27-летний форвард сыграл за СКА 24 матча и набрал 6 (2+4) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ларионов-младший провёл 151 игру, в которых забросил 22 шайбы и отдал 57 результативных передач с показателем полезности «-1». Из-за проблем со спиной Ларионов не играл с середины декабря. Сообщалось, что хоккеист перенёс операцию в США.