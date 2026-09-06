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Форвард «Металлурга» рассказал, над чем команде нужно работать на старте сезона

Форвард «Металлурга» рассказал, над чем команде нужно работать на старте сезона
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Нападающий «Металлурга» Нэйтан Тодд высказался о победе в первом домашнем матче нового сезона с «Амуром» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Тодд (Орехов, Толчинский) – 07:26 (5x4)     2:0 Вовченко (Толчинский, Хабаров) – 10:23 (5x5)     2:1 Рыков (Шварёв, Лукин) – 13:26 (5x5)     3:1 Исхаков (Старков) – 28:58 (5x5)     3:2 Пилипенко – 38:49 (5x5)     4:2 Толчинский (Хабаров) – 42:40 (5x5)    

— Хорошая игра. В нашей команде нормально сыграл вратарь Александр Смолин. Молодцы, что удержали счёт и выиграли.

— В середине матча у «Металлурга» было всего 11 бросков в створ и три заброшенные шайбы. С чем была связана такая эффективность в атаке?
— Не просто так в прошлом сезоне «Металлург» забил больше всех голов в регулярном чемпионате КХЛ. У нас много хороших