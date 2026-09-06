Форвард «Металлурга» рассказал, над чем команде нужно работать на старте сезона

Нападающий «Металлурга» Нэйтан Тодд высказался о победе в первом домашнем матче нового сезона с «Амуром» (4:2).

— Хорошая игра. В нашей команде нормально сыграл вратарь Александр Смолин. Молодцы, что удержали счёт и выиграли.

— В середине матча у «Металлурга» было всего 11 бросков в створ и три заброшенные шайбы. С чем была связана такая эффективность в атаке?

— Не просто так в прошлом сезоне «Металлург» забил больше всех голов в регулярном чемпионате КХЛ. У нас много хороших