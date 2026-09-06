В. Белов: в России талантливая молодёжь. Лучше пусть играют они, чем средние иностранцы

Бывший главный тренер «Ак Барса» Валерий Белов высказался о старте регулярного сезона-2026/2027 КХЛ.

«Первый день регулярки прошёл без особых сенсаций, хотя, пожалуй, удивило то, что «Спартак» ничего не забил в игре против «Торпедо», а также СКА пришлось повозиться с «Ладой».

Конечно, я бы хотел отметить голы молодых потенциальных звёздочек нашей лиги. Ребята проявили себя с лучшей стороны. Я очень рад за 18-летних Коткова и Иванова, которые поучаствовали в победах, соответственно, «Локомотива» и «Ак Барса». Также Короткий забил победный гол в овертайме за СКА. И, конечно же, 17-летний талант из Нижнего Новгорода Скворцов также забил победный гол, забросив эту единственную шайбу «Спартаку».

Очень радостно, что молодым стали доверять ещё больше и они берут свои шансы. Считаю, что в России талантливая молодёжь. И лучше уж пусть играют они, чем средние легионеры. Скажу, что лимит в три легионера в нынешних условиях был бы оптимальным. В КХЛ тогда бы появилось много молодых ребят, а также большая группа игроков из Всероссийской хоккейной лиги», – цитирует Белова «Сила спорта».