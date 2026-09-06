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Черкас — о дебютном матче СКА в сезоне: выглядело всё довольно неплохо, особенно в атаке

Черкас — о дебютном матче СКА в сезоне: выглядело всё довольно неплохо, особенно в атаке
Комментарии

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас оценил первый матч клуба в новом сезоне КХЛ. Петербургская команда в овертайме обыграла «Ладу» со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Сапего (Голдобин, Кныжов) – 06:25 (5x5)     1:1 Чивилёв (Михайлов, Савчук) – 09:49 (5x5)     1:2 Савчук (Сомерби, Михайлов) – 18:35 (5x5)     2:2 Плотников (Сапего, Голдобин) – 29:49 (5x5)     2:3 Кинг (Сетдиков, Савчук) – 42:39 (5x4)     3:3 Атанасов (Аймурзин) – 55:07 (5x5)     4:3 Короткий (Атанасов, Маклюков) – 62:18 (3x3)    

«По большому счёту было интересно посмотреть, как СКА будет выглядеть на старте сезона. Выглядело всё довольно неплохо, особенно в атаке. Понравилась тройка Голдобина, Плотникова и Бардакова, который позже получил травму, что очень жалко. Однако тренерский штаб очень удачно поставил туда Атанасова, тройка отыграла просто здорово. Именно она и решила все вопросы для СКА.

Что же могу отметить с негативной стороны, так это игра в обороне. Показалось, что не до конца она там отработана. Ошибки, которые были допущены, шайбы, которые были пропущены, – это доказывают. Но это первая игра, время прогрессировать ещё есть», – цитирует Черкаса Vprognoze.ru.

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