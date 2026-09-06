Черкас — о дебютном матче СКА в сезоне: выглядело всё довольно неплохо, особенно в атаке

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас оценил первый матч клуба в новом сезоне КХЛ. Петербургская команда в овертайме обыграла «Ладу» со счётом 4:3.

«По большому счёту было интересно посмотреть, как СКА будет выглядеть на старте сезона. Выглядело всё довольно неплохо, особенно в атаке. Понравилась тройка Голдобина, Плотникова и Бардакова, который позже получил травму, что очень жалко. Однако тренерский штаб очень удачно поставил туда Атанасова, тройка отыграла просто здорово. Именно она и решила все вопросы для СКА.

Что же могу отметить с негативной стороны, так это игра в обороне. Показалось, что не до конца она там отработана. Ошибки, которые были допущены, шайбы, которые были пропущены, – это доказывают. Но это первая игра, время прогрессировать ещё есть», – цитирует Черкаса Vprognoze.ru.