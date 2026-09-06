Григоренко — о «Тракторе»: модели игры Гру и Гордона отличаются

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко после поражения от «Локомотива» (1:5) высказался о различиях в работе с экс-тренером челябинского клуба Бенуа Гру и Скоттом Гордоном.

«Создали недостаточно моментов в нападении, и удаления подкосили. Да, во многом модели игры Гру и Гордона отличаются. Разное видение игры, но уровень тренировочного процесса в плане интенсивности схож. Игра отличается именно в плане игры с шайбой. Очень много других требований», – цитирует Григоренко Metaratings.

Бенуа Гру вышел с «Трактором» в финал Кубка Гагарина в сезоне-2024/2025. Следующий сезон в челябинском клубе канадский специалист не доработал и покинул команду.