«Хоккей — это единоборства». Ротенберг объяснил пользу занятий борьбой для хоккеистов

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о пользе, которую приносят тренировки по борьбе хоккеистам.

«Я в детстве боролся, занимался дзюдо, где-то вольной борьбой. Эти виды очень полезны. Хоккей – это единоборства. Выиграл единоборства на льду – выиграл игру. Стыки, борьба – всё это происходит на льду. Поэтому ребята, которые в детстве параллельно с хоккеем занимаются борьбой или дзюдо, добьются большего успеха в хоккее. Сто процентов.

Мы постоянно общаемся с борцами, дзюдоистами, вольниками. Они приходят к нам, проводят мастер-классы, работают с детьми. Мы все – одна большая спортивная семья, и спорт вне политики. Спорт объединяет, вместе мы всех победим», – приводит слова Ротенберга «Советский спорт».