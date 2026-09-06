«Крутой игрок и командный парень». Форвард «Сибири» Бек — о Евгении Кузнецове

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек высказался о поражении от «Ак Барса» (3:4 Б) в первом матче нового сезона КХЛ и об игре с форвардом Евгением Кузнецовым.

«Об этой игре можно сказать так: хорошее начало, неважный конец. Хотя если брать содержание, то было в целом неплохо. Конечно, нам не стоило отдавать преимущество в две шайбы, с 3:1 уходить на вот эти вот качели, связанные с буллитами. Но, опять же, надо отдать должное «Ак Барсу»: хоть они и поменялись по сравнению с прошлым сезоном, всё равно структура осталась. Буллиты – это лотерея, и я всё-таки думаю, что 50 на 50: и мастерство, и удача. Ты никогда не знаешь, как развернётся любая серия штрафных бросков.

Я очень рад, что Евгений Кузнецов присоединился к нашей команде. Конечно, здорово, что он забросил 100 шайб в КХЛ. Да, мы пересекались в НХЛ, играли против друг друга, он крутой игрок и командный парень, отличный человек с отличным чувством юмора, так что здорово, что он с нами», – цитирует Бека «Сила спорта».