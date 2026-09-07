Расписание матчей КХЛ на 7 сентября 2026 года

Сегодня, 7 сентября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 7 сентября 2026 года (время — московское):

16:30. «Авангард» — «Салават Юлаев»;

17:00. «Барыс» — «Сибирь»;

17:00. «Автомобилист» — «Трактор»;

19:00. «Северсталь» — «Лада»;

19:10. «Динамо» Мн — «Торпедо»;

19:30. «Ак Барс» — «Адмирал»;

19:30. СКА — «Динамо» М;

19:30. ЦСКА — «Спартак».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».