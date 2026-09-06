Сегодня, 6 сентября, прошли четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 6 сентября 2026 года:

«Южный Урал» — «Челмет» — 1:2 Б;

«Магнитка» — «Горняк-УГМК» — 0:1 ОТ;

«Югра» — АКМ — 3:1;

«Рубин» — «Рязань-ВДВ» — 2:1 ОТ.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.