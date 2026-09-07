Расписание матчей ВХЛ на 7 сентября 2026 года

Сегодня, 7 сентября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 7 сентября 2026 года (время московское):

15:00. «Норильск» — «Динамо-Алтай»;

17:00. «Торос» — СКА-ВМФ;

17:30. «Ижсталь» — «Динамо» Спб;

18:30. «Олимпия» — «Звезда»;

18:30. «Тамбов» — «Нефтяник»;

19:00. «Дизель» — ЦСК ВВС;

19:00. «Буран» — «Барс».

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.