Сегодня, 7 сентября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 7 сентября 2026 года (время московское):
15:00. «Норильск» — «Динамо-Алтай»;
17:00. «Торос» — СКА-ВМФ;
17:30. «Ижсталь» — «Динамо» Спб;
18:30. «Олимпия» — «Звезда»;
18:30. «Тамбов» — «Нефтяник»;
19:00. «Дизель» — ЦСК ВВС;
19:00. «Буран» — «Барс».
По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.