Панарин и Сорокин попали в рейтинг 40 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила вторую часть рейтинга 50 сильнейших действующих хоккеистов лиги по версии аналитиков NHL Network.

В опубликованном списке определены игроки, занявшие места с 40-го по 31-е. В этот диапазон попали двое россиян: форвард «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин расположился на 39-й строчке, а голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — на 35-й.

Места с 40-го по 31-е выглядят следующим образом:

40. Эван Бушар, «Эдмонтон Ойлерз»;

39. Артемий Панарин, «Лос-Анджелес Кингз»;

38. Лео Карлссон, «Анахайм Дакс»;

37. Тим Штюцле, «Оттава Сентаторз»;

36. Себастьян Ахо, «Каролина Харрикейнз»;

35. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;

34. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс»;

33. Марк Шайфли, «Виннипег Джетс»;

32. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;

31. Коул Кофилд, «Монреаль Канадиенс».

Ранее были обнародованы позиции с 41-й по 50-ю, российских игроков в том перечне не оказалось. Публикация списка проходит накануне старта регулярного сезона-2026/2027,