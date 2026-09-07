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Панарин и Сорокин попали в рейтинг 40 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network

Панарин и Сорокин попали в рейтинг 40 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила вторую часть рейтинга 50 сильнейших действующих хоккеистов лиги по версии аналитиков NHL Network.

В опубликованном списке определены игроки, занявшие места с 40-го по 31-е. В этот диапазон попали двое россиян: форвард «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин расположился на 39-й строчке, а голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — на 35-й.

Места с 40-го по 31-е выглядят следующим образом:

40. Эван Бушар, «Эдмонтон Ойлерз»;
39. Артемий Панарин, «Лос-Анджелес Кингз»;
38. Лео Карлссон, «Анахайм Дакс»;
37. Тим Штюцле, «Оттава Сентаторз»;
36. Себастьян Ахо, «Каролина Харрикейнз»;
35. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;
34. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс»;
33. Марк Шайфли, «Виннипег Джетс»;
32. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
31. Коул Кофилд, «Монреаль Канадиенс».

Ранее были обнародованы позиции с 41-й по 50-ю, российских игроков в том перечне не оказалось. Публикация списка проходит накануне старта регулярного сезона-2026/2027,