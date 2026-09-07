«Это был не вопрос финансовой составляющей». Быков — о контракте форварда Ларионова со СКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков положительно отреагировал на новость о новом контракте СКА с Игорем Ларионовым-младшим. Ранее нападающий находился в команде на пробном контракте.

«Очень рад, что Игорь восстановился после такой серьёзной травмы и готов вернуться в игру! По себе знаю, как это непросто. Это очень позитивно и здорово, что он снова сможет получать удовольствие от игры и помогать команде добиваться успеха в каждом матче.

И, думаю, это был не вопрос финансовой составляющей, а именно пробиться в основной состав команды, получать удовольствие от игры, взаимодействовать с партнёрами и показывать своё мастерство и желание побеждать болельщикам.

Думаю, пробный контракт только придаёт игроку ещё больше куража и желания доказать всем свою компетентность и попасть в основной состав команды. Хочу пожелать Игорю удачи, терпения и настойчивости в достижении поставленной цели», – цитирует Быкова «Сила Спорта».