«Нашим ребятам есть к чему стремиться». Мифтахов — о легионерах из АХЛ, играющих в КХЛ

Вратарь «Шанхайских Драконов» Амир Мифтахов высказался о легионерах в КХЛ, выступавших ранее в АХЛ. Ранее российский голкипер выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и «Сиракьюз».

— Тот факт, что клубы КХЛ в последние годы немало подписывали легионеров из АХЛ и возвращали оттуда русских игроков, говорит, что уровни сопоставимы?

— В АХЛ немало игроков, которые могут усилить КХЛ. В основном сейчас в Россию приезжают ребята, которые, может быть, играли в НХЛ, но всё равно оказывались в фарм-клубах — кто-то вследствие травм, кто-то по каким-то другим причинам.

В целом же эти ребята — профессионалы своего дела. И помогают нашему хоккею развиваться, делать его более интернациональным, международным. Это всегда интересно: нашим ребятам есть к чему стремиться — переигрывать иностранцев, чтобы попадать в главные команды. Также иностранцам есть к чему стремиться, потому что, как мне кажется, играть в КХЛ престижнее, чем в АХЛ, – приводят слова Мифтахова «Известия».