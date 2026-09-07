Плющев — о «Спартаке»: уже летом было понятно, что в красно-белом доме нет полного порядка

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющёв оценил поражение «Спартака» от «Торпедо» (0:1) в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Активно проигрывал предсезонные матчи «Спартак». Но была надежда, что команда на официальные игры соберётся, всё-таки в ней есть мастера, особенно в атаке. Тем не менее и чемпионат красно-белые начали с поражения – домашнего сухого от «Торпедо», которое можно побеждать.

– В чём проблема?

– Этот вопрос нужно задавать Борису Александровичу Майорову, легендарному спартаковцу, главе тренерского совета. Летом Борис Александрович в прессе активно реагировал на мою критику «Спартака», говорил об уникальном балансе тренерского штаба Жамнов – Скудра – Корешков, об отличном составе. Хотя уже тогда было понятно, что в красно-белом доме нет полного порядка – ни на льду, ни у лавочки. Посмотрим, что будет дальше. Но за «Спартак» тревожно, – цитирует Плющева Russia-hockey.ru.