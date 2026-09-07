Ковальчук: в одиночку я бы не потянул работу президентом «Шанхайских Драконов»

Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук заявил, что без помощи генерального менеджера организации Евгения Артюхина и главного тренера команды Митча Лава не справился бы со своей работой. В апреле «Шанхайские Драконы» сообщили о назначении Ковальчука на пост президента клуба. Артюхин стал генеральным менеджером.

«Опыт работы генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине мне, безусловно, пригодится. Только главное для меня, что в клуб пришёл вместе со своей командой. Это и генеральный менеджер Евгений Артюхин, и главный тренер Митч Лав со своими ассистентами — мы все настроены на серьёзную работу. В одиночку я бы её не потянул. Уже сегодня у нас сложился великолепный коллектив», — цитирует Ковальчука «РИА Новости».