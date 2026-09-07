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Плющев — об отмене Кубка Открытия в КХЛ: первая игра сезона стала не праздником, а рутиной

Плющев — об отмене Кубка Открытия в КХЛ: первая игра сезона стала не праздником, а рутиной
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющёв оценил старт Фонбет Чемпионата КХЛ и отметил отмену Кубка Открытия. В первом матче сезона «Локомотив» победил «Трактор» (5:1).

«Уже говорил о том, что Кубок Открытия был одной из немногих интересных идей КХЛ, но её почему-то отменили, не предложив ничего нового. Перед стартом чемпионата отмене Кубка Открытия в прессе удивился и президент «Локомотива». Будем надеяться, что его за критику не оштрафуют.

В итоге в первом матче лига свела «Локомотив» и почему-то «Трактор», хотя, безусловно, в этой паре напрашивался не Челябинск, а «Ак Барс» [финалист Кубка Гагарина]. И надо сказать, что игра номер один стала не праздником, а рутиной – за явным преимуществом чемпиона», – цитирует Плющева Russia-hockey.ru.

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