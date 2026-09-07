«Любим, помним, скорбим». «Локомотив» о 15-летней годовщине авиакатастрофы под Ярославлем

Хоккейный клуб «Локомотив» опубликовал пост, посвящённый 15-летней годовщине авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погиб основной состав команды.

7 сентября 2011 года при вылете из аэропорта Туношна разбился самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис», которым «Локомотив» летел в Минск на матч КХЛ с местным «Динамо». На борту находились 45 человек – 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди пассажиров был основной состав ярославской команды, тренерский штаб и персонал клуба. В результате катастрофы погибли 44 человека.

«15 лет… Невероятно, непостижимо и до сих пор непонятно… Как это могло случиться?! На самом взлёте ушла в вечность Наша Команда. Тридцать семь великолепных спортсменов, замечательных сыновей, преданных мужей, любящих отцов…

Время неумолимо. Скоростью бега оно, казалось бы, стирает всё на своём пути. Но вечной остаётся Память. Наша с вами память о той команде «Локомотив», ради и во имя которой и сегодня на лёд выходят парни с логотипом Клуба на груди и траурной лентой у сердца. В наших помыслах и делах, победах и горестях неразрывно остаётся связь с теми ребятами, что так и не взлетели в аэропорту «Туношна» 7 сентября 2011 года. Любим, помним, скорбим», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.