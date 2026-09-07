Максим Летунов объяснил, почему решил перейти в московское «Динамо»

Форвард «Динамо» Максим Летунов рассказал, почему принял решение покинуть «Торпедо» и перейти в московский клуб.

– Почему летом решили выйти на рынок и поменять команду?

– Произошло как-то спонтанно. Много было размышлений насчёт того, как дальше продолжать карьеру. Получилось так, что принял решение сменить обстановку и попробовать свои силы в другом клубе. Очень рад оказаться в «Динамо».

– Что сподвигло к такому решению? Был какой-то разговор с руководством?

– Тяжело сказать. Лично мне показалось, что нужно выйти из зоны комфорта, сменить команду. Я родился в Москве, и играть в родном городе психологически легче. Считаю, что у нас в этом сезоне собирается хорошая команда, которая способна пройти очень далеко. Совокупность этих факторов привела к тому, что я оказался здесь.

– Сообщалось, что интерес к вам проявляли «Локомотив», СКА и другие команды. Почему выбрали именно «Динамо»?

– «Динамо» проявило серьёзный интерес, я поговорил с тренером. Мне понравилось это общение и направление наших действий, нравится состав команды. Все эти факторы вылились в подписание контракта, – цитирует Летунова «Спорт-экспресс».