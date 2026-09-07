«Старается чему-нибудь научить. Чувствую поддержку». Форвард «Локомотива» — о Квартальнове

Нападающий «Локомотива» Андрей Пустовой рассказал о работе с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

– Дмитрий Квартальнов что-нибудь говорил после дебюта?

– Он очень много подсказывает, чувствую его поддержку на льду и за его пределами. Всегда старается чему-нибудь научить. Стараюсь это впитывать. Дай бог дальше – больше.

– Что уже удалось почерпнуть из работы с ним?

– Слышал, что он много практикует работу с молодыми игроками. Уже увидел это сам. Он даёт много шансов. В первом матче Матвей [Котков] забил, это прекрасная новость не только для него, но и для всего ярославского хоккея. Руководство видит, что молодые игроки могут заходить в основу и делать результат. Нужно доверие, которое как раз таки и даёт Дмитрий Вячеславович Квартальнов. В этом плане нам с ним повезло, – сказал Пустовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.