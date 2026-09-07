15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Эмиль Галимов подписал контракт с новокузнецким «Металлургом»

Нападающий Эмиль Галимов подписал контракт с новокузнецким «Металлургом»
Комментарии

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с 34-летним нападающим Эмилем Галимовым, сообщает пресс-служба клуба.

Эмиль Галимов – воспитанник нижнекамского «Нефтехимика». В сезоне-2025/2026 играл в КХЛ за «Барыс» — провёл 33 матча и набрал 11 (3+8) очков.

Всего в Континентальной лиге принимал участие в 16 сезонах. Помимо «Барыса», играл за «Нефтехимик», «Локомотив», «Ак Барс», СКА и «Авангард». Провёл в КХЛ 643 матча, набрал 247 (116+131) очков при полезности «+67».

В ВХЛ играл за «Локомотив» и «СКА-Нева» — 42 матча, 30 (18+12) очков, полезность «+9». В 2021 году играл за сборную России на чемпионате мира, выступал за молодёжную и юниорскую национальные команды.

Материалы по теме
Нападающий «Барыса» Галимов: комфортнее всего играть в Ледовом дворце, всё там знакомо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android