«Больше слушает, чем говорит». Форвард «Локомотива» — о Хартли в роли консультанта

Нападающий «Локомотива» Андрей Пустовой высказался о роли бывшего главного тренера Боба Хартли, находящегося в роли консультанта клуба.

– Боб Хартли сейчас работает консультантом «Локомотива», его можно было увидеть в вашей раздевалке. Какова его роль в работе с игроками?

– Он постоянно находится с нами, всегда присутствует в раздевалке. Он больше слушает, чем говорит. Но уверен, что будет момент, когда он скажет нужные слова, и мы это впитаем.

– Его присутствие важно для вас?

– Это круто! За нами наблюдает всё руководство – Боб Хартли, весь тренерский штаб первой команды. Для нас полезно ощущать такую значимость для клуба, понимать, что за нами смотрят. Стараемся сыграть правильнее, показывать взрослый хоккей, чтобы пробиваться дальше, – сказал Пустовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.