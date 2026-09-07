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«Больше слушает, чем говорит». Форвард «Локомотива» — о Хартли в роли консультанта

«Больше слушает, чем говорит». Форвард «Локомотива» — о Хартли в роли консультанта
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Нападающий «Локомотива» Андрей Пустовой высказался о роли бывшего главного тренера Боба Хартли, находящегося в роли консультанта клуба.

– Боб Хартли сейчас работает консультантом «Локомотива», его можно было увидеть в вашей раздевалке. Какова его роль в работе с игроками?
– Он постоянно находится с нами, всегда присутствует в раздевалке. Он больше слушает, чем говорит. Но уверен, что будет момент, когда он скажет нужные слова, и мы это впитаем.

– Его присутствие важно для вас?
– Это круто! За нами наблюдает всё руководство – Боб Хартли, весь тренерский штаб первой команды. Для нас полезно ощущать такую значимость для клуба, понимать, что за нами смотрят. Стараемся сыграть правильнее, показывать взрослый хоккей, чтобы пробиваться дальше, – сказал Пустовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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