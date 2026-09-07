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Авангард — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 16:30 мск

«Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 7 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» примет уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 32:40 (5x4)     0:2 Щербаков (Жаровский, Ефремов) – 33:34 (5x5)     0:3 Шипачёв (Жаровский, Алексеев) – 56:12 (5x5)     0:4 Цулыгин (Зоркин) – 56:55 (en)    

Это будет первый матч для «Авангарда» в новом сезоне КХЛ. Уфимцы ранее на выезде обыграли «Северсталь» (3:2).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.