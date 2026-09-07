15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Автомобилист» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» начался матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Автомобилист» принимает челябинский «Трактор». Встреча стартовала в 17:00 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Катчук (Дронов, Валенцов) – 00:26 (5x5)     0:2 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 06:12 (5x5)    

Каждая команда проводит свой второй матч в стартовавшем сезоне КХЛ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
Матч-концерт в КХЛ! «Шанхай» оформил мегакамбэк, а Яшкин исправился за глупости
Матч-концерт в КХЛ! «Шанхай» оформил мегакамбэк, а Яшкин исправился за глупости
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android