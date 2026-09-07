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ЦСКА — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 19:30 мск

ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 7 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором ЦСКА примет «Спартак». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первый матч для ЦСКА в новом сезоне КХЛ. Красно-белые ранее в домашнем матче уступили «Торпедо» (0:1).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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