СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 7 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» начался матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». Встреча стартовала в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Меркли (Уил, Мартынов) – 06:06 (5x5) 0:2 Римашевский (Сикьюра, Уил) – 23:17 (5x4) 1:2 Педан (Вайсcбак, Глотов) – 28:14 (5x5) 2:2 Педан (Голдобин) – 37:11 (5x5) 3:2 Плотников (Голдобин, Чебыкин) – 37:26 (5x4) 4:2 Атанасов (Голдобин, Савиков) – 44:40 (5x4) 4:3 Римашевский (Коростелёв, Ожиганов) – 51:45 (5x5) 5:3 Плотников (Голдобин) – 59:51 (en)
Каждая команда проводит свой второй матч в стартовавшем сезоне КХЛ.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
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