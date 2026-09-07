СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 7 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» начался матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». Встреча стартовала в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Каждая команда проводит свой второй матч в стартовавшем сезоне КХЛ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.