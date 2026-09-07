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ЦСКА — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 7 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» начался матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором ЦСКА принимает «Спартак». Встреча стартовала в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 Бучельников (Коваленко, Коттон) – 08:56 (5x4)     1:1 Котляров (Ярош, Орлов) – 14:20 (5x5)     1:2 Ярош (Миронов, Гальченюк) – 22:15 (5x5)     2:2 Соркин (Замула, Зернов) – 35:28 (5x5)     2:3 Комтуа (Мальцев, Порядин) – 55:48 (5x5)    

Это первый матч для ЦСКА в новом сезоне КХЛ. Красно-белые ранее в домашнем матче уступили «Торпедо» (0:1).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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