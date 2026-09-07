Хоккейный клуб СКА показал форму, посвящённую 80-летию клуба. В ретрокомплекте СКА сыграет все матчи Кубка Первых – внутреннего турнира в рамках чемпионата КХЛ, в котором примут участие шесть старейших российских хоккейных клубов. Завершится соревнование 22 декабря, в день 80-летия отечественного хоккея.

Фото: ХК СКА

«Ретрокомплект формы к 80-летнему юбилею клуба не повторяет полностью ни один из существовавших ранее, а сочетает в себе детали игровых свитеров СКА разных лет. Контрастные плечи отсылают к комплекту 1950-х годов, когда СКА всерьёз начал бороться за медали. Бело-красно-белые полосы на локтях появились в начале 1970-х – именно в такой форме армейцы завоевали первую бронзу чемпионата страны. А логотип со звездой на груди и названием клуба знаком болельщикам сразу нескольких поколений. С ним армейцы играли в 1980-е и завоевали вторую бронзу чемпионата страны, а затем вернулись к этой эмблеме уже в 2020-е и взяли третий Кубок Континента. Ключевой элемент формы – принт из эмблем, которые разные поколения хоккеистов гордо носили вместе со званием Армейцы с берегов Невы», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.