ХК «Сочи» и нападающий Спенсер Фу расторгли контракт по инициативе хоккеиста

ХК «Сочи» и нападающий Спенсер Фу расторгли контракт по инициативе хоккеиста, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Действующее соглашение расторгнуто в связи с семейными обстоятельствами игрока. Права на Спенсера Фу закреплены за хоккейным клубом «Сочи».

Фу в КХЛ выступал за «Куньлунь Ред Стар», а затем за «Шанхайских Драконов». В 330 играх Континентальной хоккейной лиги он набрал 160 (72+88) очков.

Первый матч нового сезона-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги сочинский клуб проведёт завтра, 8 сентября. Соперником «Сочи» станет «Нефтехимик». Встреча состоится на домашней площадке нижнекамского клуба.