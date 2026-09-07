15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Екатеринбурге установлен мемориал в память о погибшей команде «Локомотив»

В Екатеринбурге установлен мемориал в память о погибшей команде «Локомотив»
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Екатеринбурге у «УГМК Арены» установлен мемориал в память о хоккеистах, тренерах и сотрудниках «Локомотива», погибших 7 сентября 2011 года. Мемориал находится на стилобате со стороны сектора А.

Права на видео принадлежат ХК «Автомобилист». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

7 сентября 2011 года при вылете из аэропорта Туношна разбился самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис», которым «Локомотив» летел в Минск на матч КХЛ с местным «Динамо». На борту находились 45 человек – 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди пассажиров был основной состав ярославской команды, тренерский штаб и персонал клуба. В результате катастрофы погибли 44 человека.

Материалы по теме