В Екатеринбурге установлен мемориал в память о погибшей команде «Локомотив»

Сегодня, 7 сентября, в Екатеринбурге у «УГМК Арены» установлен мемориал в память о хоккеистах, тренерах и сотрудниках «Локомотива», погибших 7 сентября 2011 года. Мемориал находится на стилобате со стороны сектора А.

Права на видео принадлежат ХК «Автомобилист». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

7 сентября 2011 года при вылете из аэропорта Туношна разбился самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис», которым «Локомотив» летел в Минск на матч КХЛ с местным «Динамо». На борту находились 45 человек – 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди пассажиров был основной состав ярославской команды, тренерский штаб и персонал клуба. В результате катастрофы погибли 44 человека.