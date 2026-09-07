«Не видим смысла переплачивать заоблачные деньги». В «Амуре» объяснили отказ от легионеров

Ассистент генерального менеджера «Амура» Дмитрий Лугин объяснил решение клуба отказаться от легионеров в сезоне-2026/2027.

– Отказ от легионеров – популизм или сознательная политика клуба?

– Никакого популизма здесь нет. Это чёткая позиция руководителя края, которую он озвучивал публично. Мы работаем, основываясь на этих вводных. Все понимают, что сейчас непростое время в стране, и вообще должны быть благодарны за те условия, которые у нас есть. Если говорить именно о менеджерском взгляде на легионеров, то сейчас и рынок достаточно специфический. Многие клубы ждут открытия лагерей НХЛ и игроков, которые оттуда будут отсеиваться. Но даже в таком случае хоккеист сначала будет рассматривать варианты в центральной части России. Хабаровск окажется далеко не первым выбором.

А переплачивать кому-то заоблачные деньги смысла не видим. Наличие легионера само по себе не гарантирует тебе попадания в плей-офф. Поэтому идём с нашими российскими ребятами, в том числе молодыми. Считаю, для них это большой шанс заявить о себе и в клубе, и в лиге в целом.

– Если бы хорошие легионеры были доступны, с ними «Амур» стал бы сильнее?

– Как я уже говорил, глядя на нынешний рынок, не могу утверждать, что мы обязательно стали бы сильнее. Не вижу смысла кому-то переплачивать. Привезти в Хабаровск действительно качественного легионера и при этом выиграть конкуренцию у западных клубов очень тяжело. Мы лучше видим перспективу в развитии своих молодых игроков и считаем, что они способны выступить абсолютно не хуже. Понятно