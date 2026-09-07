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Главный тренер «Олимпии» дисквалифицирован на пять матчей ВХЛ за оскорбление судьи

Главный тренер «Олимпии» дисквалифицирован на пять матчей ВХЛ за оскорбление судьи
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Спортивно‑дисциплинарный комитет (СДК) ВХЛ дисквалифицировал главного тренера «Олимпии» из Кирово‑Чепецка Михаила Звягина на пять матчей за оскорбление судьи, сообщает пресс‑служба лиги.

Инцидент произошёл 5 сентября во время игры между «Олимпией» и санкт-петербургским «Динамо» (1:4). В середине третьего периода Звягин получил две минуты штрафа за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
1 : 4
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Сорокин (Пиков, Лапин) – 00:17 (5x5)     1:1 Ильин (Михайлов, Сараев) – 45:39 (5x5)     1:2 Калинин (Огирчук, Давыдов) – 48:03 (5x5)     1:3 Аноховский (Бердюков) – 50:56 (5x3)     1:4 Давыдов (Михайлов, Гусев) – 51:22 (5x4)    

«Олимпия» на старте сезона ВХЛ потерпела два поражения в двух матчах и на данный момент замыкает турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги. В понедельник команда на своей площадке примет московскую «Звезду».

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