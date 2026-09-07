Главный тренер «Олимпии» дисквалифицирован на пять матчей ВХЛ за оскорбление судьи

Спортивно‑дисциплинарный комитет (СДК) ВХЛ дисквалифицировал главного тренера «Олимпии» из Кирово‑Чепецка Михаила Звягина на пять матчей за оскорбление судьи, сообщает пресс‑служба лиги.

Инцидент произошёл 5 сентября во время игры между «Олимпией» и санкт-петербургским «Динамо» (1:4). В середине третьего периода Звягин получил две минуты штрафа за оскорбление судей и неспортивное поведение.

«Олимпия» на старте сезона ВХЛ потерпела два поражения в двух матчах и на данный момент замыкает турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги. В понедельник команда на своей площадке примет московскую «Звезду».