Стал известен капитан минского «Динамо» в сезоне-2026/2027 КХЛ

Пресс-служба минского «Динамо» официально объявила имя капитана и его ассистентов на сезон-2026/2027 КХЛ.

Новым капитаном «зубров» стал канадский нападающий Крис Тирни. Ассистентами капитана назначены Сэм Энас, Сергей Кузнецов, Сергей Калинин и Ксавье Уэлле.

Напомним, белорусский нападающий Андрей Стась, который три предыдущих сезона был капитаном минчан, покинул клуб и перебрался в казанский «Ак Барс».

Первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги «зубры» проведут сегодня, 7 сентября, в Минске. Соперником станет нижегородское «Торпедо». Нижегородцы в новом сезоне уже провели один матч, в котором обыграли «Спартак» (1:0).