Григоренко — о Кравцове: мы все на связи, ждём его в составе как можно скорее

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко дал свой комментарий о ситуации с форвардом команды Виталием Кравцовым.

«В коллектив молодые ребята точно вписываются. Они задорные, коллектив складывается хороший. Все работают, сезон покажет, кто готов играть, а кто нет. Кравцов восстанавливается и работает по своей программе. Мы все на связи, ждём его в составе как можно скорее», — приводит слова Григоренко Metaratings.

Напомним, Виталий надорвал ахиллово сухожилие летом во время тренировки и перенёс операцию. Впоследствии появилась информация, что Кравцов досрочно покинул расположение «Трактора», так как руководство клуба отказывается ему платить, на что хоккеист ответил: «Выставлять себя говном, которое требует «дайте мне всё — и тогда я выйду», не позволю. Я много раз шёл навстречу клубу. Как можно говорить, что ко мне лицом, а я жопой».