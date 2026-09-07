Плющев — о старте КХЛ: непонятен сдвиг на вторую неделю сентября

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о конкуренции КХЛ с европейскими чемпионатами.

– Можно ли сделать какие-то выводы по первым турам чемпионата?

– Пока не совсем понятен сдвиг старта чемпионата фактически на вторую неделю сентября. Мы привыкли, что большой хоккей к нам приходит в первые дни осени, а тут возникла какая-то непонятная пауза. Её смысл лига пока не объяснила. Но в первые дни сентября стартовали почти все европейские чемпионаты, плюс Лига чемпионов. А мы в эту неделю, завершив Кубок мэра Москвы, сидели без хоккея и чего-то ждали. Тем самым КХЛ потеряла темп и, по сути, сама отдала рейтинг конкурентам — европейским лигам.

Плюс всё это наслоилось на отсутствие Кубка открытия и, если хотите, гвоздевых матчей. Ну о чём тут говорить, если вчера, на первое воскресенье чемпионата, КХЛ запланировала лишь две игры, да ещё, мягко говоря, не самые кассовые: «Нефтехимик» – «Шанхай» и «Магнитка» – «Амур». О какой борьбе за болельщика и конкуренции с другими лигами здесь речь?

– Ваше предложение – что может оживить первые дни хоккейного сезона?

– Если из чемпионатов мира нас выкинули, то из Лиги чемпионов мы сами ушли – задолго до СВО и всех перемен в политике, включая хоккейной, когда мы покинули зонтик ИИХФ. Думаю, что наше высокомерное отношение к Лиге чемпионов логическому объяснению не поддаётся. Особенно если учесть кризис нашего клубного хоккея и воспроизводства игроков.

В будущем к участию в европейских лигах нам однозначно нужно возвращаться, а для этого отменять наш невнятный выход из-под эгиды ИИХФ. Любой специалист понимает, что шесть матчей с условными «Сочи», «Нефтехимиком» и «Шанхаем» не заменят один с условным «Ферьестадом», «Давосом» или «Спартой». Да и интереса к нашему хоккею, интриги такие встречи точно добавят, – приводит слова Плющева Russia-Hockey.