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«Миннесота» и Куинн Хьюз проведут переговоры о продлении контракта — Sportskeeda

«Миннесота» и Куинн Хьюз проведут переговоры о продлении контракта — Sportskeeda
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Защитник Куинн Хьюз и «Миннесота Уайлд» в ближайшее время встретятся для обсуждения условий нового соглашения. Об этом сообщает Sportskeeda.

26-летний игрок обороны перешёл в «Миннесоту» из «Ванкувер Кэнакс» по ходу прошлого сезона. У него остался один год по действующему соглашению со среднегодовой зарплатой $ 7,85 млн. С 1 июля Хьюз получил право подписать новый договор.

В минувшем регулярном чемпионате Куинн провёл 74 матча за «Уайлд» и «Кэнакс», в которых отметился семью заброшенными шайбами и 69 результативными передачами. В плей-офф на его счету 11 игр, четыре гола и 11 ассистов при показателе полезности «+10».

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