Игрок «Металлурга» Толчинский: молодёжь сейчас в чём-то профессиональнее, чем мы в 20 лет

31-летний нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский заявил, что почти не ощущает разницы в возрасте с более молодыми партнёрами по команде.

– У вас с партнёром по звену Андреем Козловым около 10 лет разницы. В «Металлурге» вообще много молодёжи. Вы с ними на одной волне или уже чувствуете разницу поколений?

– Не сказал бы, что чувствую какую-то большую разницу. У нас все молодые ребята очень хорошие, умные, разносторонние. С ними есть о чём поговорить.

– За советами к вам тянутся?

– Да нет. Бывает, наоборот, сам спрашиваю, как сейчас учат бросать, как кататься. И это не совсем шутка. Молодые действительно по-другому бросают и катаются. Видимо, с детства сейчас учат иначе. У того же Ивана Демидова, с которым играл в СКА, своеобразная техника катания. Наверное, для нового поколения она естественная, а для нас выглядит немного иначе.

– Молодёжь иногда приходится воспитывать, строить?

– Да нет, я не такой человек. Да и у нас нет разгильдяев. Молодёжь сейчас очень работящая и трудолюбивая. Я бы даже сказал, что в каких-то вещах они более профессиональны, чем наше поколение в 20 лет.

– Это хорошо? Не превращает молодых хоккеистов в роботов?

– Конечно, хорошо. При чём тут роботы? Просто сейчас по-другому относишься к хоккею и понимаешь, насколько высокая конкуренция. Уже с юного возраста стараешься делать больше. Даже если каждый день будешь работать на пять минут дольше