Экс-защитник «Торонто» Карло — о Мэттьюсе: когда он что-то говорит, все слушают

Бывший защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндон Карло отметил высокий авторитет нападающего Остона Мэттьюса в раздевалке команды. Этим летом «Торонто» обменял Карло в «Сент-Луис Блюз» на два выбора в третьем раунде драфта НХЛ — 2026.

«Думаю, что все в команде в основном были равны, но некоторые голоса определённо выделялись. Я чувствовал, что в раздевалке очень уважали Джейка Маккейба, и он был готов высказываться. Морган Райлли, думаю, тоже один из таких парней. И Остон, когда что-то говорит, все слушают. Не то чтобы он постоянно вас упрекает, но когда он начинает говорить, вы знаете, что все будут слушать. Он капитан, потрясающий игрок и удивительный человек.

Этот сезон ключевой. Никто не допустит, чтобы он стал свободным агентом. Но если в этом году он забросит 40 шайб, «Торонто» выйдет в плей-офф, и он скажет, что хочет остаться, клуб наверняка захочет оставить его. Тогда он, вероятно, попросит контракт со значительными условиями, возможно, максимум на семь лет, и [кэпхит], вероятно, составит $ 19-20 млн. Такова нынешняя реальность», – приводит слова Карло Sportskeeda.