Кошелев — о просмотре в «Шанхае»: Ковальчук просто своим взглядом добавляет настроения

Нападающий «Сибири» Семён Кошелев рассказал о своём просмотре в «Шанхайских Драконах» в минувшее межсезонье.

«Что касается моего возвращения в «Сибирь», скажу, что всё-таки рад был вернуться. А мой пробный контракт с «Шанхаем» – это опять же опыт. Причём опыт очень интересный, я в том числе прокачал английский язык, и хоккей был на тренировках довольно-таки интенсивный, такой чисто североамериканский. С партнёрами, конечно же, пришлось больше толкаться, потому что у «Шанхая» крупная, габаритная команда, играющая в таком агрессивном стиле.

Илья Валерьевич Ковальчук, конечно же, элементарно просто своим видом и взглядом добавляет им настроения, энергии и мотивирует тебя. Поэтому в целом это был классный опыт, но так сложились обстоятельства, что я вернулся в «Сибирь», чему очень рад. И у меня здесь отличные партнёры в лице Миши Абрамова и Антона Косолапова. Мы должны оказывать максимальное влияние на игру, на результат.

Ожидания от сезона самые высокие. Считаю, у нас классный коллектив и современные системы игры. Поэтому всё зависит от нас. Будем играть и стараться побеждать в каждом матче. Далеко не заглядываем, идём от игры к игре, по шажочку.

Здорово, что Женя