Шведский форвард Вайссбак ответил, с кем советовался перед переходом в СКА

Шведский нападающий СКА Линус Вайссбак рассказал, с кем обсуждал свой переход в клуб Континентальной хоккейной лиги.

«Кроме Ларса Юханссона я советовался с несколькими хоккеистами, выступавшими за разные команды в КХЛ. Они говорили много хорошего о городе, и мне самому очень нравится находиться здесь.

Когда делаешь что-то впервые, это всегда доставляет трудности, поэтому приходится сталкиваться с бытовыми моментами. Но когда всё настраиваешь, жизнь становится более лёгкой. Мне удалось всё организовать, теперь можно сфокусироваться только на игре», – приводит слова Вайссбака «Советский спорт».

28-летний форвард присоединился к СКА летом 2026 года. Санкт-петербургский клуб стал первым для шведа в КХЛ.