Сошников: с «Адмиралом» отношения закончились. Всё это случилось прямо перед сборами

Нападающий Никита Сошников высказался о своём переходе в «Трактор». 3 сентября форвард подписал соглашение с челябинским клубом на год. Перед этим стороны заключали пробный контракт.

«Честно скажу, у меня с «Адмиралом» отношения закончились. Всё это случилось прямо перед сборами. Все составы уже полные были, поэтому получил предложение — просмотровый контракт. Подумал, что это лучше, чем тренироваться самому где-то.

Я в «Тракторе» был. Это топовая организация. Понимаю, у нас сейчас много молодых ребят, но это не оправдание для нас», — приводит слова Сошникова Metaratings.

Всего за карьеру в КХЛ Сошников провёл 467 матчей, где набрал 252 (111+141) очка.